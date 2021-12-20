На 30% выросла стоимость эллинга "Северной верфи" для новых фрегатов

Конкурс должен завершиться в июне 2022 года, стоимость контракта составит 10 млрд рублей.

В среду, 25 мая, стало известно, что "Северная верфь" ищет подрядчика для достройки эллинга. Конкурс должен завершиться в июне 2022 года, стоимость контракта составит 10 млрд рублей. Об этом передает PortNews.ru.

Первый контракт был расторгнут с компанией ОАО "Метрострой". Она вела его с 2017 по 2019 годы. Второй контракт расторгли с одним из поставщиков Ростеха — ООО "Отечественные системы и технологии". Он достраивал эллинг с 2020 по 2021 годы.

Генеральный директор компании Игорь Орлов заявил, что сроки сдачи перенесли на 2023 год, закладка первого судна может состояться уже в декабре следующего года. Ранее завершение строительства запланировано было на 2021 год, а сдача на 2022 год. Предполагается, что новый эллинг будут использовать для достройки модернизированных фрегатов образца 22350М. Также он должен разгрузить производственные мощности завода, исходя из отчета "Северной верфи" за 2020 год.

Ранее мы сообщали, что "Северная верфь" завершила формирование прочного корпуса траулера "Капитан Брейхман". Спуск траулера на воду планируется в мае 2022 года.

Фото: pexels

