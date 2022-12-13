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На 2-й Комсомольской улице умер младенец
Сегодня, 10:42
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На 2-й Комсомольской улице умер младенец

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Ребенок скончался ночью в своей кроватке.

В Петербурге двухмесячный малыш скончался в своей кроватке. Трагедия произошла в квартире на 2-й Комсомольской улице. 

По информации Piter.tv, отсутствие признаков жизни первым заметил отец ребенка. Он позвал на помощь супругу. Женщина вызвала скорую, врачи диагностировали смерть малыша.

Тело мальчика направили в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти ребенка. 

Добавим, что семья благополучная, на учете никто из родителей не состоит.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Васильевском острове женщина нашла труп соседа, накрытый подушкой.

Фото: Piter.tv

Теги: 2-я комсомольская улица, полиция, скончался малыш, умер ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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