На 2-й Комсомольской улице умер младенец

Ребенок скончался ночью в своей кроватке.

В Петербурге двухмесячный малыш скончался в своей кроватке. Трагедия произошла в квартире на 2-й Комсомольской улице.

По информации Piter.tv, отсутствие признаков жизни первым заметил отец ребенка. Он позвал на помощь супругу. Женщина вызвала скорую, врачи диагностировали смерть малыша.

Тело мальчика направили в морг. Экспертам предстоит установить причину смерти ребенка.

Добавим, что семья благополучная, на учете никто из родителей не состоит.

Ранее на Piter.tv: в квартире на Васильевском острове женщина нашла труп соседа, накрытый подушкой.

Фото: Piter.tv