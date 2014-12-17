УК Петроградского района оштрафовали за плохое содержание здания на Каменноостровском проспекте

Объект является региональным памятником "Дом Эмира Бухарского".

В пятницу, 24 декабря, в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что компанию ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" оштрафовали на 210 тыс. рублей за плохое содержание здания на Каменноостровском проспекте. Речь идет о "Доме Эмира Бухарского", которое является региональным памятником.

Объект обнаружили в ненадлежащем состоянии сотрудники КГИОП еще 1 сентября. Кроме того, нарушители выполнили работы без согласования с ведомством. Например, дверной проем заполнили поздней коричневой металлической дверью, есть выбоины на полу, разрушается штукатурка, разрушается лестница.

Представитель УК не явился на судебное заседание.

Ранее школу имени Лихачева оштрафовали за ремонт без разрешения.

Фото: Википедия (Aldanstream)