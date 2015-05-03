На 10% увеличилось число угонов авто в Петербурге из-за дефицита запчастей

Чаще всего в Петербурге угоняли автомобили Toyota, Mazda и BMW, а также Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.

Более 10 тыс. сообщений о тревоге из-за угона авто поступило в Петербурге за девять месяцев 2022 года. Это на 7% большем, чем за аналогичный период прошлого года, пишет "РБК Петербург" со ссылкой на данные поставщика услуг по безопасности Delta.

В апреле и мае наблюдались максимальные всплески обращений. При этом летом количество сообщений снизилось, потом вновь начало расти. Эксперты связывают увеличение числа угонов с ростом цен на запчасти и их дефицитом. В то же время спрос на установку систем сигнализации вырос в два-три раза.

Отмечается, что петербуржцы стали реже обращаться в страховые компанию по выплатам за угон. Это связывают с падением продаж новых автомобилей, поскольку страховку от угона чаще оформляли на них. Чаще всего в Петербурге угоняли автомобили Toyota, Mazda и BMW, а также Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.

Ранее банду из Читы отправили под суд за угон машин Renault. В общей сложности злоумышленники похитили 4 автомобиля французской марки, намереваясь продать их.

Фото: Piter.tv



