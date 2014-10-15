Банду из Читы отправили под суд за угон машин Renault

В общей сложности злоумышленники похитили 4 автомобиля французской марки, намереваясь продать их.

В Невском районном суде вынесут приговор банде из трех злоумышленников, которые целенаправленно похищали авто французской марки Renault в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что угоны происходили с сентября по октябрь 2020 года. Все участники банды приехали из Читы и успели похитить 4 машины за 2 месяца. Свою добычу они отгоняли в арендованные гаражи в Мурино и Токсово. Там они уничтожали номера иномарок, и меняли их под заранее приобретенные документы, чтобы затем перепродать автомобили.

В ходе обысков оперативники обнаружили в гаражах Renault Sandero, Renault Logan и 2 автомобиля Renault Duster. На общую сумму около 2 млн рублей. На данный момент двое обвиняемых заключены под стражу, третий находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что ушлый горожанин угнал элитное такси с улицы Одоевского.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти (скриншот)