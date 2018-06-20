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НТВ запустит документальный сериал "Намедни" без Парфенова

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Сериал будет выходить на сайте НТВ, в мобильном приложении и на YouTube-канале.

НТВ запускает исторический digital-сериал "Намедни". Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе канала. По информации от источников, Леонид Парфенов, ранее создававший эту программу на канале, не имеет отношения к новому проекту.

В центре внимания каждого выпуска - одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная с даты выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 до наших дней.  Это не просто календарь, а информационная мозаика, в которой все взаимосвязано и каждое событие влечет за собой череду других.

Пресс-служба НТВ.

Сериал будет выходить на сайте НТВ, в мобильном приложении и на YouTube-канале.

Видеофрагменты: "Парфенон" / Youtube.

Теги: леонид парфенов, намедни, нтв
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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