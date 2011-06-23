Новая верфь ОСК может быть построена в Выборге

Напомним, что в областном городе уже работает структура ОСК (Выборгский судостроительный завод).

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может построить новую верфь в Выборге. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на свой источник в отрасли.

Напомним, что в областном городе уже работает структура ОСК (Выборгский судостроительный завод). Правительство 47-ого региона заявило о своей готовности к размещению ещё одного объекта.

Кроме того, верфь может появиться на острове Котлин в Кронштадте. Под неё планируется отвести около 160 га площади. В проект вложат до 400 млрд рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)