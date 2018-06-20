NO DRAMA BLOOD: выставка Натальи Спечинской

Наталия Спечинская — художник, основной род деятельности которого - живопись и графика. Главное средство выражение идеи - цвет. «.. больше всего, пожалуй, меня вдохновляет энергия случайного: пятно ржавчины, потек краски, цветовое пятно. Конечно, главное для меня – цвет. Им я выражаю эмоции, через него передаю смысл. Впрочем, мне кажется, живопись – самодостаточный язык, не требующий особого истолкования, дающий зрителю возможность собственного восприятия и собственного понимания произведения...»

NO DRAMA BLOOD: финисаж выставки Натальи Спечинской в студии "Непокоренные" АРТЛИКБЕЗ № 207 арт-гид: Вячеслав Корнев; оператор: Андрей Кузькин звук: Дарья Сарычева Санкт-Петербург, 26 марта 2019 #артликбез #питер #спб #петербург #спечинская #kudagospb #артгид #арт #живопись