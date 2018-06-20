NEKROMARINIST: выставка Константина Голубева
в Бертгольд-Центр
АРТЛИКБЕЗ № 213
сюжет: Вячеслав Корнев, Андрей Кузькин, Данил Антропов
звук: Дарья Сарычева; музыка: Алексей Рыбников
Санкт-Петербург, 12 апреля 2019
NEKROMARINIST: выставка Константина Голубева
Заболевший в детстве космосом (как и все советские мальчишки) художник создает причудливые картины в авторской манере "некромаринизма". Пусть вас не пугает первая часть этого словосочетания: в мире Голубева все живет, дышит, растет и переплетается. Бутылка оказывается маяком, регата - космическим путешествием, велогонка - вавилонской башней, ну а тернии, разумеется - звёздами. Фантазия автора выставки ретроспективна - технологии технологиями, но нам бы человека не забыть. Например, человека читающего,
NEKROMARINIST: выставка Константина Голубева
Теги: артликбез
Категории: Арт-репортажи,
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