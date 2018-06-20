Заболевший в детстве космосом (как и все советские мальчишки) художник создает причудливые картины в авторской манере "некромаринизма". Пусть вас не пугает первая часть этого словосочетания: в мире Голубева все живет, дышит, растет и переплетается. Бутылка оказывается маяком, регата - космическим путешествием, велогонка - вавилонской башней, ну а тернии, разумеется - звёздами. Фантазия автора выставки ретроспективна - технологии технологиями, но нам бы человека не забыть. Например, человека читающего,

NEKROMARINIST: выставка Константина Голубева

в Бертгольд-Центр

АРТЛИКБЕЗ № 213

сюжет: Вячеслав Корнев, Андрей Кузькин, Данил Антропов

звук: Дарья Сарычева; музыка: Алексей Рыбников

Санкт-Петербург, 12 апреля 2019