На должность в будущем могут претендовать Дэниел Дрисколл и Элбридж Колби.

Американский министр по обороне Пит Хегсет рассматривает возможность принять в следующем году участие в выборах на пост губернатора штата Теннесси. Для этого чиновнику из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе придется покинуть должность шефа Пентагона. Соответствующее заявление сделал телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники. В СМИ указали, что в течение последних нескольких недель Хегсет якобы серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. Если решение будет принято, то речь пойдет о крупнейшей перестановке в руководящем составе профильного ведомства.

В центре внимания министра Хегсета по-прежнему находится исключительно служба под руководством президента Трампа и продвижение принципа America First.. Лживый NBC так отчаянно добивается внимания, что в очередной раз торгует выдуманной историей. Возможны два варианта: либо источники выдуманы, либо их корреспондентов разыграли. Шон Парнелл, помощник главы Пентагона по связям с общественностью

По сведениям от источников NBC News, если Пит Хегсет все же объявит, что претендует на губернаторский пост, то лидер Белого дома может временно передать его обязанности министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу или заместителю министра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби.

СМИ: шеф Пентагона Хегсет игнорирует попытки Киева связаться с ним.

Фото: YouTube / Defense Now