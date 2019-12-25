НБА может возобновить сезон к середине июня

Рассматривается вариант провести остаток сезона без зрителей.

По информации ESPN, владельцы клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА - прим.) рассматривают несколько вариантов продолжения регулярного сезона.

На данный момент руководство лиги не сообщало, на какой срок в чемпионате взяли паузу. Вполне вероятно, что она продлится минимум три месяца. По прогнозам, сезон в НБА может возобновиться к середине июня. Не исключено, что все оставшиеся игры пройдут без зрителей.

Напомним, что НБА приостановила регулярный сезон после того, как стало известно, что игрок "Юты Джазз" Руби Гобер заразился коронавирусом. Результаты анализов спортсмена появились незадолго до матча с "Оклахома-Сити Тандер".

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ также приостановила сезон.

Фото: Twitter / @NBA