Военный комитет Североатлантического альянса обсудит стратегию развития.

НАТО: диалог с Россией зависит от ее действий. Об этом сообщил генерал Военно-воздушных сил североатлантического альянса Стюарт Пич. Об этом эксперт рассказал коллегам на открытии заседания в Брюсселе, проводимом на уровне глав штабов. Стороны обсудят вопросы стратегического развития. По мнению военнослужащего, блок будет готов к общению с Москвой, как только это позволят условия.

Мы сохраняем двойной подход по отношению к России, в частности, через Совет Россия-НАТО. Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия-НАТО, но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией, когда ее действия сделают это возможным. Стюарт Пич, генерал ВВС НАТО

Напомним, что военный комитет является высшим военным органом НАТО. Его эксперты консультируют политический орган альянса, а также руководство ядерного планирования. В прошлый раз члены комитета собирались в конце января 2021 года.

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