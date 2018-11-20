Мюзикл "Лабиринты сна"

Яркое представление для взрослых и детей.

2 февраля в ДК им. Ленсовета состоится премьера мюзикла по мотивам всемирно известной истории для детей и взрослых "Алиса в стране чудес" - "ЛАБИРИНТЫ СНА". Мюзикл создали на музыку Глеба Матвейчука.

Сказка, написанная в 1865 году английским математиком Чарльзом Лютвиджем Доджсоном, более известным под псевдонимом Льюиса Кэрролла. Родоначальница жанра фэнтези переведена почти на все языки мира и до сих пор не теряющая своей актуальности и интереса читателей и зрителей.

Профессиональная команда приготовила для зрителей театральное представление в новом формате. В мюзикле с захватывающим действом сон переплетется с явью, абсурд с реальностью, а также вас ждут яркие образы, шикарные костюмы, красочные декорации и, конечно, звездный состав артистов.

Погрузиться в волшебный мир фэнтези, встретиться с коварной Красной королевой, безумным Шляпником и настоящим Чеширским котом вам помогут Анастасия Спиридонова ("Голос", "Три аккорда"), Алексей Бобров ("Красавица и Чудовище", "MAMMA MIA", "Звуки музыки"), Андрей Бирин ("Привидение", "Анна Каренина", "Бал вампиров"), Мария Иващенко ("Территория страсти", "Признание", "Алые паруса", телесериал "Молодёжка") и другие звезды российских мюзиклов!