Петербургские музыканты на льду под Аничковым мостом дали концерт

На набережной реки Фонтанки уличные исполнители сыграли на музыкальных инструментах.

Уличные музыканты вышли на лед реки Фонтанки, чтобы сыграть для замерзших жителей и гостей Северной столицы. Петербуржцы исполнили несколько композиций на инструментах под Аничковым мостом. Об этом рассказали пользователи социальной сети Instagram. Они выложили фотографии с необычным перформансом.

Что именно сподвигло молодых людей выбрать такое необычное место для творчества - неизвестно. Однако, их музыка собрала приличную толпу из зевак. На наледь вышло большое количество людей. На импровизированных подмостках у музыкантов была тяжелая техника, но все обошлось благополучно. Звук был усилен с помощью специального оборудования.

Отметим, что до 15 марта в Петербурге официально разрешен выход на лед.



Фото: Instagram