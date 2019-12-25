Мужчину с больным сердцем нашли мертвым на улице Глинки

Тело лежало в сером автомобиле марки Volkswagen.

Днем 15 июня в Адмиралтейском районе Петербурга нашли труп 45-летнего петербуржца. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, мужчина имел заболевание сердца. Его тело обнаружили в сером автомобиле марки Volkswagen на улице Глинки. Умерший сидел на водительском сидении.

В полицию обратились сотрудники скорой помощи. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Труп направили в морг для судебно-медицинского исследования.

Ранее мы писали, что из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы.

Фото: Piter.TV