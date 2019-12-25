Петербуржец получил реальный срок за пьяное вождение без прав

Петербуржца лишили свободы на 1 год 3 месяца.

Петербуржца осудили за вождение в пьяном виде и без прав. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения), по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление ТС лицом, лишенным водительского удостоверения).

Суд установил, что 1 июля 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без прав ехал на автомобиле знакомого "ВАЗ 21093" по Витебскому проспекту. Его остановили сотрудники ДПС для проверки документов и отстранили от управления транспортным средством.

Петербуржца лишили свободы на 1 год 3 месяца. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

С начала года петербургские приставы взыскали с пьяных водителей 36 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv