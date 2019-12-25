Мужчину госпитализировали после аварии на Невском проспекте

Детали происшествия выясняются.

В субботу, 7 марта, стало известно, что ночью на переходящего дорогу пешехода наехал автомобиль. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Авария произошла на Невском проспекте, недалеко от станции метро "Гостиный двор". Именно там "Volkswagen" сбил незивестного, которого позднее госпитализировали врачи.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что такси сбило юную москвичку на набережной Фонтанки.

Фото: vk.com/spb_today