Петербуржец забрал забытые в библиотеке наушники и за это год проведёт в колонии

Стоимость украденного составила около 7 тысяч рублей.

В Петербурге мужчина забрал забытые в библиотеке наушники и стал фигурантом уголовного дела. Как рассказала прокуратура Красногвардейского района, суд приговор обвиняемого к реальному сроку лишения свободы.

Суд установил, что 13 марта 2024 года В.решил сходить на выставку в библиотеке, расположенной в доме по проспекту Косыгина. В библиотеке мужчина увидел беспроводные наушники, оставленные на кубе в виде улья, которые он решил забрать себе.

Стоимость украденного составила около 7 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)