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Петербуржец забрал забытые в библиотеке наушники и за это год проведёт в колонии
Сегодня, 10:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец забрал забытые в библиотеке наушники и за это год проведёт в колонии

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Стоимость украденного составила около 7 тысяч рублей.

В Петербурге мужчина забрал забытые в библиотеке наушники и стал фигурантом уголовного дела. Как рассказала прокуратура Красногвардейского района, суд приговор обвиняемого к реальному сроку лишения свободы.

Суд установил, что 13 марта 2024 года В.решил сходить на выставку в библиотеке, расположенной в доме по проспекту Косыгина. В библиотеке мужчина увидел беспроводные наушники, оставленные на кубе в виде улья, которые он решил забрать себе.

Стоимость украденного составила около 7 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: библиотека, кража, наушники, проспект косыгина
Категории: Лента новостей,

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