Мужчина за рулем выделывал акробатические трюки на КАД

Выглядит так, как будто водитель хотел произвести впечатление на девушек, которые ехали в соседнем автомобиле.

Полиция разыскивает мужчину, который во время акробатического трюка на несколько секунд отпустил руль автомобиля. Видео было опубликовано в соцсетях петербургского блогера по имени Ирина.

На кадрах видно, что кабриолет на скорости несется по КАД, при этом водитель на непродолжительное время вылезает со своего сидения и разводит руки в разные стороны. К счастью, обошлось без последствий.

27 июня в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен видеоролик где водитель светлого кабриолета грубо нарушает правила дорожного движения передвигаясь предположительно по КАД. За рулем своего автомобиля водитель выполнял опасные акробатические кульбиты, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Сотрудники дорожной полиции ведут розыск лихача. говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Не повторять! Может быть опасно для жизни и здоровья.

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России)) /@vim12k