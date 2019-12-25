Полиция задержала петербуржца, угнавшего машину у матери своей бывшей сожительницы

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 11 мая в полицию поступило заявление от 44-летней безработной петербурженки. Согласно которому, 28-летний бывший сожитель её дочери в её же квартире на улице Шостаковича похитил сначала ключи от Lada Kalina, а затем и сам автомобиль. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя несколько часов у дома №7 по улице Симонова сотрудники ГИБДД задержали правонарушителя. Когда тот, в свою очередь, совершил наезд на бетонную полусферу.

Правоохранители незамедлительно доставили мужчину в отдел полиции. Где был составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге у гендиректора компании, занимающейся грузоперевозками, угнали иномарку за 2,4 млн рублей.

Фото: Piter.tv