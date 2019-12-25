В Красном Селе мужчина сломал нос знакомому и отобрал у него 2 тысячи рублей

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Во вторник, 8 сентября, в полицию Петербурга обратился житель Красного Села. Он рассказал, как несколькими днями его избил знакомый. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле парадной дома на улице Спирина. 39-летний мужчина по неизвестной причине избил знакомого, сломав ему нос. После этого он отобрал 2 тысячи рублей и скрылся с места преступления.

Пострадавший с закрытым переломом костей носа, ссадинами и ушибами смог обратиться в поликлинику самостоятельно. Подозреваемого оперативно задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее мы писали, что ревнивый рецидивист порезал пару знакомых в Кронштадте.

Фото: pixabay.com