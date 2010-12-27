Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
Мужчина сдержал обещание и убил соседей
Сегодня, 13:26
0
lesjasap
194

Мужчина сдержал обещание и убил соседей

0
 
 

Задержан мужчина по подозрению в убийстве трех соседей.

Во Всеволожском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве трех человек. Известно, что незадолго до этого задержанный угрожал им расправой. 

В поселке Проба сгорел дом, в котором находилось три человека. Установить факт того, что поджог был умышленным не составило труда, так как обнаруженные тела 54-летнего мужчины 56-летней женщины были с колотыми ранами, а на теле  90-летнего мужчины  обнаружены повреждения головы.

На данный момент, следствие проводит судебные экспертизы, для выяснения обстоятельств. По предварительным данным известно, что  у не раз привлекавшегося к уголовной ответственности 31-летнего мужчины, сложились неприязненные отношения с потерпевшими, в ходе которых он угрожал убийством. 

 

 

Теги: ленобласть , соседи , убийство
Категории: Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5