Мужчина сдержал обещание и убил соседей

Задержан мужчина по подозрению в убийстве трех соседей.

Во Всеволожском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве трех человек. Известно, что незадолго до этого задержанный угрожал им расправой.

В поселке Проба сгорел дом, в котором находилось три человека. Установить факт того, что поджог был умышленным не составило труда, так как обнаруженные тела 54-летнего мужчины 56-летней женщины были с колотыми ранами, а на теле 90-летнего мужчины обнаружены повреждения головы.

На данный момент, следствие проводит судебные экспертизы, для выяснения обстоятельств. По предварительным данным известно, что у не раз привлекавшегося к уголовной ответственности 31-летнего мужчины, сложились неприязненные отношения с потерпевшими, в ходе которых он угрожал убийством.