На Ефимова уголовник не отказал себе в удовольствии разбить игровой автомат и вытащить "приз"

В Адмиралтейском районе петербуржец "сломал систему": он разбил игровой автомат и вытащил приз руками.

В Адмиралтейском районе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. который пытался ограбить игровой автомат. Преступник планировал вытащить из стеклянного ящика призы без помощи роборуки. Ему удалось взломать конструкцию и вытащить оттуда пять тысяч рублей и наручные часы.Об этом сообщила-пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел по улице Ефимова в здании торгового центра. Мошенник не ожидал, что своими действиями включит сигнализацию. Однако, на пульт Росгвардии поступил вызов и оперативники прибыли раньше, чем злоумышленник успел сбежать. Его застали на месте преступления. Рядом с петербуржцев находился тот самый злополучный игровой автомат со сломанным стеклом. Далее грабитель вместе с представителями закона отправился в полицейский участок.

Правоохранительные органы изъяли похищенное у вора. Возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что ранее гражданин неоднократно привлекался к ответственности.

