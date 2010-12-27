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На Ефимова уголовник не отказал себе в удовольствии разбить игровой автомат и вытащить "приз"
Сегодня, 8:10
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lesjasap
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На Ефимова уголовник не отказал себе в удовольствии разбить игровой автомат и вытащить "приз"

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В Адмиралтейском районе петербуржец "сломал систему": он разбил игровой автомат и вытащил приз руками.

В Адмиралтейском районе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. который пытался ограбить игровой автомат. Преступник планировал вытащить из стеклянного ящика призы без помощи роборуки. Ему удалось взломать конструкцию и вытащить оттуда пять тысяч рублей и наручные часы.Об этом сообщила-пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел по улице Ефимова в здании торгового центра. Мошенник не ожидал, что своими действиями включит сигнализацию. Однако, на пульт Росгвардии поступил вызов и оперативники прибыли раньше, чем злоумышленник успел сбежать. Его застали на месте преступления. Рядом с петербуржцев находился тот самый злополучный игровой автомат со сломанным стеклом. Далее грабитель вместе с представителями закона отправился в полицейский участок. 

Правоохранительные органы изъяли похищенное у вора. Возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что ранее гражданин неоднократно привлекался к ответственности.
 

Теги: игровые автоматы , кража , ограбление , приз , улица ефимова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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