Британец принимал душ в линзах, и в глазу поселился жуткий паразит

В глаз внедрился жуткий паразит, который привел к слепоте.

Британец лишился зрения из-за купания в душе в линзах.

28-летний мужчина не нравился себе в очках. Тогда он решил пользоваться линзами. Он не знал, что купаться и принимать душ в линзах нельзя и принимал душ в линзах регулярно. В январе 2018 года он заметил на глазу болезненную царапину. Сначала пробовал капать капли, но становилось все хуже. Тогда он обратился за помощью к медикам, которые обнаружили в глазу у него микроскопического паразита.

В глаз через небольшую царапину от линз с водой попала амеба (Acanthamoeba). Несмотря на предпринятое 1,5-годовалое лечение и две операции, мужчина ослеп на правый глаз. Сейчас речь идет об удалении глазного яблока. Мужчина ждет пересадки роговицы.

Видео: Sport News Live 24/7

Фото: Daily Mail