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Мужчина принес найденные боеприпасы в полицию на Васильевском острове
Сегодня, 9:41
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Мужчина принес найденные боеприпасы в полицию на Васильевском острове

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Из-за находки место оцепили.

Петербуржец нашел в лесу артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны и самостоятельно отнес их в отдел полиции на 8-й линии В.О. 

Днем 23 июля сотрудники  отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району получили сигнал "тревога". Он поступил из полиции. Место было временно оцеплено. Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели боеприпасы и вывезли их на полигон для дальнейшего уничтожения. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Кронштадте обнаружили 21 снаряд времен Великой Отечественной войны. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: боеприпасы, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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