Мужчина принес найденные боеприпасы в полицию на Васильевском острове

Из-за находки место оцепили.

Петербуржец нашел в лесу артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны и самостоятельно отнес их в отдел полиции на 8-й линии В.О.

Днем 23 июля сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району получили сигнал "тревога". Он поступил из полиции. Место было временно оцеплено. Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели боеприпасы и вывезли их на полигон для дальнейшего уничтожения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Кронштадте обнаружили 21 снаряд времен Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО