Петербуржец за кражу 140 яиц проведет в колонии почти 8 лет

До этого он уже был неоднократно судим.

В Петербурге мужчину приговорили почти к 8 годам лишения свободы за кражу 140 яиц. Об этом сообщила прокуратура Красногвардейского района.

В суде установлено, что ранее неоднократно судимый 34-летний Руслан Глехштейн в четыре утра 26 ноября 2023 года похитил из магазина на улице Маршала Тухачевского 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Воспользовавшись моментом, Глехштейн схватил ячейки и выбежал из магазина. Сумма ущерба составила 1700 рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый пояснил, что похищенный товар он принес домой, часть куриных яиц он съел сам, а часть подарил знакомым.

Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Колпино школьница и её 18-летняя подруга подозреваются в ограблении пунктов выдачи.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)