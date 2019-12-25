Мужчина погиб от взрыва мины времен войны на Синявинских высотах

Рядом с погибшим лежали боеприпасы.

Мужчина подорвался на мине в районе Синявинских высот в Кировском районе. Сообщение об этом 8 ноября поступило в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В лесном массиве рядом с телом 39-летнего погибшего находились несколько подозрительных взрывоопасных предметов. Из-за этого следователи не сразу смогли приступить к работе. Прибывшие на место взрывотехники установили, что взрыв произошел в результате детонации 82-миллиметровой минометной мины времён Великой Отечественной войны. Там же валялись и другие боеприпасы: 11 минометных мин калибром 82 мм, 2 мины 50 мм, один артиллерийский 152-миллиметровый снаряд и другие.

Предметы увезли на ликвидацию.



Гражданам напоминают, что трогать взрывоопасные предметы ни в коем случае нельзя. Нужно сообщить находке по телефону "112" или "02".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО