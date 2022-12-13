Его с 80% ожогов тела доставили в больницу, но спасти не удалось.

Мужчина поджег себя в строительном магазине в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Продавец магазина облил себя растворителем, чтобы выгнать из помещения бывшего коллегу, который мешал остальным работать. Мужчина выдвинул ультиматум, что если тот не уйдет, то он себя подожжет.

Второй сотрудник пытался потушить горящего коллегу, из-за чего отравился дымом. Мужчину с 80% ожогов тела доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Ранее мы сообщали, что два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе.

Видео: Telegram / Mash