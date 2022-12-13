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В районе горевшей ночью нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотник

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Пожар не затронул нефтяные резервуары.

В районе горевшей ночью нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотник. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. На территории нефтебазы произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Его вскоре потушили.

Также сообщается, что в районе нефтебазы был замечен беспилотник, но с него ничего не было сброшено. Пожар не затронул нефтяные резервуары. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее мы сообщали, что на Перовской улице в Москве загорелся склад.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: беспилотник, нефтебаза, пожар, туапсе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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