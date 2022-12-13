В районе горевшей ночью нефтебазы в Туапсе был замечен беспилотник. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. На территории нефтебазы произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Его вскоре потушили.
Также сообщается, что в районе нефтебазы был замечен беспилотник, но с него ничего не было сброшено. Пожар не затронул нефтяные резервуары. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее мы сообщали, что на Перовской улице в Москве загорелся склад.
Видео: Telegram / SHOT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все