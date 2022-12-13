На Перовской улице в Москве загорелся склад

К месту происшествия выдвинулся пожарный поезд.

В понедельник, 27 февраля, на Перовской улице в столице загорелось двухэтажное здание склада. Как сообщил телеканалу "360" источник в экстренных службах, площадь пожара уже увеличилась до 150 кв.м.

На тушение ангара выехал пожарный поезд. Известно, что в результате возгорания у ангара обрушилась кровля. Есть вероятность перехода огня на соседнее здание, в котором находится автосервис.

Кроме того, сотрудники МЧС рассматривают вариант с привлечением авиации к тушению пожара.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине горел частный дом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)