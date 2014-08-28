Мужчина пытался нелегально ввезти тысячу елей в Петербург

Стражи порядка во время проведения операции "Лес" остановили в Приморском районе Петербурга тягач с полуприцепом и обнаружили тысячу елей, на провоз которых у водителя не оказалось документов. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.
За рулем большегруза находился 47-летний житель Пермского края. Он рассказал, что вёз деревья из Удмуртской республики в Петербург. Он добавил, что взял заказ на перевозку через некоего диспетчера, а часть елей уже передал заказчикам.
Прицеп с деревьями поместили на склад временного хранения.
Фото: pxhere.com
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