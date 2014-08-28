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Мужчина пытался нелегально ввезти тысячу елей в Петербург
Сегодня, 16:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина пытался нелегально ввезти тысячу елей в Петербург

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За рулем большегруза находился 47-летний житель Пермского края.

Стражи порядка во время проведения операции "Лес" остановили в Приморском районе Петербурга тягач с полуприцепом и обнаружили тысячу елей, на провоз которых у водителя не оказалось документов. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

За рулем большегруза находился 47-летний житель Пермского края. Он рассказал, что вёз деревья из Удмуртской республики в Петербург. Он добавил, что взял заказ на перевозку через некоего диспетчера, а часть елей уже передал заказчикам.

Прицеп с деревьями поместили на склад временного хранения.

Фото: pxhere.com

Теги: ели
Категории: Лента новостей,

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