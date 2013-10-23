Более 24 тысяч семей получили бесплатно ель к Новому году в Ленобласти

Ленобласть – единственный субъект на Северо-Западе, где жители могут бесплатно вырубить ель к Новому году.

Уже 24 500 семей получили бесплатную новогоднюю ель в Ленобласти в рамках традиционной предновогодней акции от "Ленобллеса". Об этом рассказали в пресс-службе областного комитета по природным ресурсам.

В каждом субъекте РФ существует свой порядок заготовки и приобретения новогодних елей. Ленобласть – единственный субъект на Северо-Западе, где жители могут бесплатно вырубить ель к Новому году.

При этом напоминаем, что за незаконную рубку елей предусмотрены административная и уголовная ответственность: административная – за ущерб до 5000 рублей, уголовная – свыше 5000 рублей.

Фото: pxhere.com