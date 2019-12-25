Он отправился на 2 года в колонию-поселение.

Петербуржец отправился в колонию за кражу постельного белья. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Примоского района Петербурга.

Суд установил, что 17 марта 2022 года подсудимый похитил из магазина на Торфяной дороге два комплекта постельного белья общей стоимостью более 5,5 тыс. рублей.

Оказавшись в суде, обвиняемый не стал отрицать своей причастности к содеянному, а также сообщил, что раскаивается в совершении преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее ещё один петербуржец получил 2,5 года строгого режима за оплату товаров украденной картой.

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