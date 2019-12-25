Мужчина оказался в больнице после пьяной драки в Шушарах

Ссора возникла после совместного распития спиртных напитков.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступило сообщение о драке в посёлке Шушары в квартире дома № 4 по Новгородскому проспекту.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что хозяина квартиры избил приятель, находившийся в гостях.

Ссора возникла после совместного распития алкогольных напитков.

Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии госпитализирован в Александровскую больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что пьяный мужчина избил товарища в доме на Светлановском проспекте.

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