Мужчина оказался в больнице после пьяной драки в Шушарах

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию поступило сообщение о драке в посёлке Шушары в квартире дома № 4 по Новгородскому проспекту.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что хозяина квартиры избил приятель, находившийся в гостях.
Ссора возникла после совместного распития алкогольных напитков.
Потерпевший с закрытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии госпитализирован в Александровскую больницу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что пьяный мужчина избил товарища в доме на Светлановском проспекте.
Фото: Pixabay
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