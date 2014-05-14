Мужчина обнаружил трупы племянницы и ее парня в квартире на Авиаконструкторов

Причина смерти молодых людей неизвестна.

В воскресенье, 1 августа, в дежурную часть полиции Петербурга обратился 48-летний мужчина, дорожный рабочий АО "ВАД", и заявил, что обнаружил в своей квартире на проспекте Авиаконструкторов два трупа. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, он нашел мертвыми 26-летнюю племянницу и ее 27-летнего парня. Трупы направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге 9-летний мальчик нашел обоих родителей мертвыми.

Фото: pixabay.com