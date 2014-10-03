Петербуржца, напавшего в подъезде на девушку, приговорили к реальному сроку лишения свободы

Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая потеряла сознание, после чего петербуржец стал обыскивать её карманы.

Петербуржец, напавший в подъезде на девушку, приговорен к реальному сроку лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что вечером 13 марта 2022 года мужчина, находясь в парадной дома 42 по проспекту Науки, напал со спины на 23-летнюю девушку, схватил её за шею и потребовал передать ему 5 тысяч рублей.

Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая потеряла сознание, после чего петербуржец стал обыскивать её карманы, однако был замечен зашедшим в парадную жильцом и скрылся с места преступления.

Суд назначил мужчине ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Piter.tv