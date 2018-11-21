Мужчина украл в Кировском районе банку черной икры на спор

Суд за этот спор назначил ему 7000 рублей уголовного штрафа.

Жителя Подмосковья осудили в Петербурге за кражу черной игры. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным прокурора, мужчина приехал в Петербург из Подмосковья к своим друзьям. Он поспорил с ними, что легко украдет банку черной икры. Он решительно настроился выиграть этот спор и спрятал дорогостоящий деликатес в карман в одном из магазинов Кировского района. Он пронес икру мимо кассы, а вот мимо охранника не смог, тот поймал мужчину и вызвал полицию.

Суд назначил жителю Подмосковья 7000 рублей уголовного штрафа. На эти деньги можно купить граммов 200 черной икры.

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