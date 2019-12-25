Петербуржец ключом поцарапал машину соседке за то, что ты перегородила ему выезд

Он не мог дозвониться до владелицы авто, хотя набирал по номеру телефона, оставленному под лобовым стеклом, более 50 раз.

Петербуржец предстанет перед судом за то, что ключом поцарапал машину соседке. Подробности сообщила прокуратура Выборгского района.

По версии следствия, вечером 14 апреля 2024 года 29-летний обвиняемый поцарапал автомобильным ключом машину Mazda 3, припаркованную во дворе у дома по Толубеевскому проспекту в Парголово.

Обвиняемый пояснил, что поцарапал машину соседке за то, что та перегородила ему единственный путь выезда. Он не мог дозвониться до владелицы авто, хотя набирал по номеру телефона, оставленному под лобовым стеклом, более 50 раз.

В результате противоправных действий потерпевший причинен ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ещё один петербуржец забрал забытые в библиотеке наушники и за это год проведёт в колонии.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)