Музейный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" построят до осени 2019 года

Музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" собираются построить в короткие сроки – до сентября 2019 года. А инженерные и проектировочные работы собираются закончить до весны 2018 года.

Музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" построят в Северной столице до сентября 2019 года. А проектные, имущественные и инженерные работы собираются закончить уже к маю-апрелю 2018 года.

Вице-губернатор Игорь Албин сообщает, что комплекс станет музеем нового типа: он объединит в себе музей, парк, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, институт Памяти (научно-исследовательский и образовательный центр), мемориал, общедоступные архив и библиотеку, фондохранилище, оснащенные современными мультимедийными средствами.

В среду, 10 января, в Смольном прошло первое совещание с участием проектировщиков, комитета по культуре и "Центра выставочных и музейных технологий". Собравшиеся обсудили ход мероприятий по образованию земельного участка.

Фото: Telegram-канал Игоря Албина