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Музей железных дорог России открылся для посетителей в Петербурге

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Музей железных дорог России вновь открыт с 30 июля. Гостей ждут паровозы и поезда разных времен. Экспозиция продолжается даже на свежем воздухе. 

"Этот музей, его коллекция собиралась более 40 лет. В нашем музее представлено больше 120 экспонатов: паровозов, вагонов, другой уникальной железнодорожной техники".

Владимир Одинцов, директор Музея железных дорог России

Мультимедийные комплексы в виде виртуальных платформ с ожившими героями и "колесо времени" рассказывают об истории российской железной дороги. Посетители могут пройтись под вагоном и рассмотреть детали вблизи.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне музей подготовил выставку военно-санитарных поездов. Военно-медицинский музей передал в экспозицию подлинные предметы.

Отдельная часть посвящена поезду №312, который прошел всю войну. Также музей представит уникальный экспонат – это вагон-операционная.

Видео: Piter.TV

Теги: музей железных дорог
Категории: Репортажи, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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