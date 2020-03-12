Мутко спрогнозировал повышение ставок по ипотеке

Всё зависит от решения ЦБ по ключевой ставке — поднимать её или опускать.

Генеральный директор "Дом.рф" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке. Причиной этого, по его мнению, может стать падение рубля по отношению к доллару и евро.

Повышение может составить несколько процентов.

Уже неделю банки выдают ипотечные кредиты себе в убыток, - заявил Мутко.

Он считает, что всё зависит от решения ЦБ по ключевой ставке — поднимать её или опускать.

Если это произойдет, то ставки могут вернуться на один-два процентных пункта назад, - сказал глава "Дом.рф".

Сейчас средняя базовая ставка по ипотечным кредитам составляет 8,5%.

Ранее россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах.

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