Мусоровоз въехал в рейсовый автобус с пассажирами на пересечении Будапештской и Ярослава Гашека

ДТП парализовало движение троллейбусов и трамваев.

Днем 13 мая петербуржцы сообщили об аварии во Фрунзенском районе Петербурга. По словам очевидцев, на пересечении улиц Будапештской и Ярослава Гашека мусоровоз въехал в рейсовый автобус с пассажирами. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Автор записи рассказал, что от удара разбились стекла на передней двери автобуса. О пострадавших ничего не сообщается. ДТП парализовало движение троллейбусов и трамваев.

Ранее мы писали, что под Мурино на КАД опрокинулся грузовик.

Видео: Piter.TV