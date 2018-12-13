Мусоровоз въехал в рейсовый автобус с пассажирами на пересечении Будапештской и Ярослава Гашека

Днем 13 мая петербуржцы сообщили об аварии во Фрунзенском районе Петербурга. По словам очевидцев, на пересечении улиц Будапештской и Ярослава Гашека мусоровоз въехал в рейсовый автобус с пассажирами. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Автор записи рассказал, что от удара разбились стекла на передней двери автобуса. О пострадавших ничего не сообщается. ДТП парализовало движение троллейбусов и трамваев.
Ранее мы писали, что под Мурино на КАД опрокинулся грузовик.
Видео: Piter.TV
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