Авария грузовиков на Мурманском шоссе стала причиной 8-километровой пробки

В понедельник, 14 августа, на Мурманском шоссе произошло ДТП, ставшее причиной огромной пробки. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Рано утром на трассе "Кола" случилась авария с участием газели и фуры, в результате которой оба автомобиля попали в кювет. Многие автомобилисты, направлявшиеся в город, оказались заложниками пробки, протяжённость которой была почти 8 километров. Примерная скорость движения транспорта составила 10 км/час.

Прибывшие на место сотрудники полиции были вынуждены перекрыть дорогу. Последствия ДТП удалось предотвратить в 11:30, и движение было полностью восстановлено.

Минувшим вечером на трассе "Кола" также произошло ДТП. Столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе, двое детей.

Видео: ВКонтакте/spb_today