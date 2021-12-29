Мурманский подросток сбежал от родителей, чтобы поехать к другу в Петербург

Подростка сняли с поезда "Мурманск – Москва".

На станции Амбарный 14-летний юноша с электронным билетом и без документов сел на поезд и отправился к другу в Петербург. Об этом в понедельник, 10 января, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Подростка сняли с поезда "Мурманск – Москва". По данным ведомства, из-за ночного времени и сильного мороза поездная бригада не оставила юношу на безлюдной станции. Сотрудники разрешили ему проезд до железнодорожной станции, где несут службу транспортные полицейские, чтобы "передать им мальчишку для выяснения всех обстоятельств".

Позже выяснилось, что мальчик сбежал, никому ничего не сказав. Его семья приехала на праздники в поселок Амбарный Республики Карелии. Мама юного путешественника не разрешила ему провести новогодние праздники у друга в Петербурге. Мальчик купил электронный билет и уехал ночью, однако он не успел найти документы. Его поместили в Центр помощи детям в Кеми, откуда его потом забрали родители.

Ранее Пулковское шоссе расширят за счет реконструкции путепровода. Инвестор планирует реконструировать участок на перегоне Среднерогатская – Предпортовая Октябрьской железной дороги.

Фото: Piter.tv

