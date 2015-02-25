Мурманчанин-рецидивист зарезал земляка в съемной квартире на Металлистов

Мужчины поссорились после пьяного застолья.

Вечером 20 февраля в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на проспекте Металлистов. Как стало известно Piter.TV, смертельный удар ножом в грудь получил 32-летний житель Мурманской области.

Как выяснилось, мужчину убил его сожитель, тоже мурманчанин, во время внезапной пьяной ссоры. 33-летнего мужчину задержали на месте происшествия, в квартире, которую соотечественники вместе снимали под наем. Злоумышленника доставили в полицию. Известно, что ранее мурманчанин был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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