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Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса

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В Минздраве оценили профилактические меры, принятые в некоторых регионах РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса. Такое заявление чиновник сделал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Спикер подчеркнул, что введенные отдельными регионами ограничительные меры смогли немного замедлить темп прироста числа новых пациентов с ковидом, но этого недостаточно. 

Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочими.

Фото и видео: Правительство России

Теги: минздрав, михаил мурашко
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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