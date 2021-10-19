В Минздраве оценили профилактические меры, принятые в некоторых регионах РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса. Такое заявление чиновник сделал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Спикер подчеркнул, что введенные отдельными регионами ограничительные меры смогли немного замедлить темп прироста числа новых пациентов с ковидом, но этого недостаточно.

Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

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Фото и видео: Правительство России