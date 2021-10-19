Глава Минздрава рассказал о своевременности перевода пациентов на реабилитацию.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о достаточном числе реанимационных мест в больницах. Об этом чиновник упомянул во время заседания координационного совета при правительстве РФ, посвященному борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В учреждениях сегодня достаточное количество реанимационных мест. Но количество тяжёлых пациентов и необходимость перевода в учреждения третьего уровня вызывает сегодня наибольшее напряжение Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт заявил, что в том числе говорит и о медицинских учреждениях, в которых оказывается помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чиновник видит необходимость своевременного перевода пациентов на реабилитацию в целях освобождения коечного фонда и снижения нагрузки на систему здравоохранения.

Мурашко заявил о необходимости новых мер против коронавируса.

Фото и видео: Правительство России