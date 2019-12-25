  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мурашко заявил, что риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом
Сегодня, 16:39
126
matveyvn

Мурашко заявил, что риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом

0 0

Он подчеркнул, что нужно любыми способами обезопасить старшее поколение.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом. Он отметил, что тяжесть заболевания растёт каждое десятилетие в два раза с 60 лет.

Пациенты, возраст которых превышает 60 лет, они являются наиболее уязвимой категорией.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что нужно любыми способами обезопасить старшее поколение и оказать им всестороннюю помощь.

Ранее Михаил Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций. По словам спикера, человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с теми патогенами, которые формируют резистентность к антимикробным препаратам.

Фото: Минздрав РФ

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии