Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что риск тяжелого течения коронавируса увеличивается с возрастом. Он отметил, что тяжесть заболевания растёт каждое десятилетие в два раза с 60 лет.
Пациенты, возраст которых превышает 60 лет, они являются наиболее уязвимой категорией.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Он подчеркнул, что нужно любыми способами обезопасить старшее поколение и оказать им всестороннюю помощь.
Ранее Михаил Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций. По словам спикера, человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с теми патогенами, которые формируют резистентность к антимикробным препаратам.
Фото: Минздрав РФ
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