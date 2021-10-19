Мурашко: проблем с вакцинами нет ни в одном регионе

Темпы вакцинации растут в 55 регионах РФ.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что проблем с вакцинами нет ни в одном регионе. Такое заявление чиновник сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Спикер подчеркнул, что по стране развернуто свыше 15 тысяч прививочных пунктов. В Минздраве оценили хорошие темпы по наращиванию объемов массовой вакцинации населения. Такие показатели фиксируются в 55 субъектах РФ.

Сегодня работает в общей сложности более 15 тыс. вакцинальных пунктов, вакцины в достаточном количестве, затруднений не испытывает ни один регион. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Особые успехи в вакцинации жителей показали Татарстан, Чувашия, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия, Башкирия, а также Брянская, Липецкая, Воронежская и Рязанская области.

Число беременных с ковидом в тяжелом состоянии в России увеличилось вдвое.

Фото и видео: Правительство России