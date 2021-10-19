Число беременных с ковидом в тяжелом состоянии в России увеличилось вдвое. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам специалиста, сейчас важной задачей для беременных является вакцинация. Мурашко заметил, что этот вопрос стоит под номером один для профилактики инфекции для самой женщины, а также для ненанесения ущерба здоровья ребенка.
Сегодня мы проводили совещание, в том числе рассматривали вопрос оказания помощи беременным. Количество пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, требующих реанимационной защиты, увеличилось в два раза.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с ковидом.
Фото и видео: Правительство России
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