Минздрав призвал женщин ставить прививку от ковида.

Число беременных с ковидом в тяжелом состоянии в России увеличилось вдвое. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По словам специалиста, сейчас важной задачей для беременных является вакцинация. Мурашко заметил, что этот вопрос стоит под номером один для профилактики инфекции для самой женщины, а также для ненанесения ущерба здоровья ребенка.

Сегодня мы проводили совещание, в том числе рассматривали вопрос оказания помощи беременным. Количество пациенток, находящихся в тяжелом состоянии, требующих реанимационной защиты, увеличилось в два раза. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко назвал регионы с наиболее напряженной ситуацией с ковидом.

Фото и видео: Правительство России